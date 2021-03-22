Разоблаченный на $100 тыс. взятки киевский прокурор продолжает работать в должности и представляет обвинение по уголовным делам

В прокуратуре решили, что подозреваемый во взяточничестве Мазурик не нарушил правил служебной этики.

Разоблаченный при получении 100 тысяч долларов взятки столичный прокурор Святослав Мазурик продолжает работать на своей должности и даже представляет обвинение по уголовным делам.

Это «Слідству.Інфо» подтвердили в официальном ответе на запрос в прокуратуре города Киева .

«Сообщаю, что Мазурик Святослав Владимирович занимает должность прокурора Киевской местной прокуратуры №6 (Печерского района) города Киева », - говорится в ответе.

Святослава Мазурика задержали летом прошлого года во время получения 100 тысяч долларов взятки от сотрудника банка. Тогда Мазурика взяли под стражу с правом внесения залога и отстранили от должности. Его действия квалифицировали как мошенничество, служебный подлог и ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Однако в январе 2021-го он вернулся на работу. Также недавно ему уменьшили залог с 630 тысяч грн до 227 тысяч грн.

По информации из судебного реестра, Мазурик регулярно ходит на судебные заседания, где представляет сторону обвинения как прокурор. Несмотря на то, что он и сам является подозреваемым в коррупции.

Как сообщили в прокуратуре, в отношении Мазурика проводили два служебных расследования. По одному из них на прокурора составили дисциплинарную жалобу и направили в кадровую комиссию. В то же время, по результатам второго расследования, решили, что подозреваемый во взяточничестве Мазурик не нарушил правил прокурорской этики.

«По результатам другого служебного расследования не подтверждено фактов несоблюдения последним требований правил прокурорской этики, в связи с чем составлен соответствующий вывод», - отметили в киевской прокуратуре.

Напомним, 4 июня столичного прокурора Святослава Мазурика задержали при получении пакета, в котором, как утверждают правоохранители, было 100 тысяч долларов. За эти средства прокурор якобы должен был закрыть дело в отношении служащих «Банка Альянс», а также обещал в дальнейшем помогать банкирам решать проблемы с законом.

Позже правоохранители обнаружили, что Мазурик вместе с сообщником из СБУ фактически создали фейковое уголовное производство, чтобы шантажировать работников банка.

На следующий день после задержания суд отстранил прокурора от должности. Впоследствии он вышел из СИЗО под залог в размере 630 тысяч гривень.

Прокуроры Офиса генпрокурора обратились в апелляционный суд и попросили увеличить залог до 10 млн гривень. Однако судьи Киевского апелляционного суда 30 июля отклонили ходатайство прокуроров.

Как рассказывал «Слидство.Инфо», перед тем, как получить пакет, Мазурик хвастался банкиру, что может решить в Киевском апелляционном суде практически любой вопрос. Жена прокурора Наталья Мазурик работает в этом суде главным специалистом.