Китай ввел санкции против европейских политиков и ученых

Ограничения введены в ответ на санкции Брюсселя за нарушение прав человека Пекином в Синьцзяне.

Китай ввел санкции против европейских политиков и ученых

Китай объявил о санкциях в отношении пяти депутатов Европарламента, европейских ученых и политиков, а также четырех юридических лицах ЕС в ответ на санкции Брюсселя за нарушение прав человека Пекином в Синьцзяне.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР, сообщает ЕП.

"Европейский союз ввел односторонние санкции в отношении китайских физических и юридических лиц 22 марта, сославшись на так называемые проблемы с правами человека в Синьцзяне. Этот шаг, основанный исключительно на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, грубо нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и серьезно подрывает отношения Китая и ЕС. Китай решительно отрицает и решительно осуждает это", - говорится в заявлении.

В санкционный список попали пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галлер, Рафаэль Глюксман, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман.

Также санкции введены против нидерландского депутата Сьорда Сьордсма, депутата парламента Бельгии Самюэль Коголати, депутата сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкого ученого Адриана Ценца и шведского исследователя Бьорна Эрдена.

Соответствующим лицам и их семьям запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем.

В санкционный список также включены Комитет по политике и безопасности Совета Европейского Союза, Подкомитет по правам человека Европейского парламента, Институт китайских исследований Меркатора в Германии и Фонд Альянса демократий в Дании.

Напомним, ЕС впервые с 1989 года ввел санкции против Китая за нарушения прав человека в провинции Синьцзян. В санкционный список были внесены четыре лица и одна организация.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
Верховный Суд отменил увольнение судьи ЦаревичВерховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
Оккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуостроваОккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуострова
Блок рекламы


Похожие новости
ЮАР продала 1 млн доз вакцины AstraZeneca из-за ее неэффективности против южноафриканского штамма
ФЛП продолжили пикеты против локдауна в центре КиеваФЛП продолжили пикеты против локдауна в центре Киева
Зеленский ввел в действие решение СНБО по химической безопасностиЗеленский ввел в действие решение СНБО по химической безопасности
Президент ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформацииПрезидент ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банковЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банков
СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недрСНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр
СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича, Азарова и бывших высокопоставленных чиновниковСБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича, Азарова и бывших высокопоставленных чиновников
Рада приняла закон об освобождении производителей противоковидных вакцин от ответственности за неблагоприятные последствия
Под КГГА собрался митинг ФЛП против локдаунаПод КГГА собрался митинг ФЛП против локдауна
Против Рожковой и нескольких сотрудников НБУ возбуждено уголовное дело - СМИПротив Рожковой и нескольких сотрудников НБУ возбуждено уголовное дело - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости