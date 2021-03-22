Довженко-Центр вернул в Украину еще один фильм ВУФКУ

Пленка с картиной «Кира Киралина» (1927) прибыла в фильмофонд Центра из Бундесархива.

Довженко-Центр вернул в Украину еще один фильм забытой классики украинского кино 1920-х годов производства Второй (Ялтинской) кинофабрики ВУФКУ.

Пленка с картиной «Кира Киралина» (1927) прибыла в фильмофонд Центра из Бундесархива, сообщает пресс-служба Довженко-Центра.

Отмечается, что в 2020 году в рамках сотрудничества с членами Международной федерации киноархивов (FIAF) учеными Довженко-Центра в каталогах сразу двух фильмофондов - «Национального киноархива - Румынской синематеки» (Бухарест) и Федерального архива Германии (Берлин) - были обнаружены чудом сохранившиеся прокатные копии черно-белой немой ленты «Кира Киралина» производства Всеукраинского фото-киноуправления (ВУФКУ).

На запросы Довженко-Центра немецкая сторона предоставила в Украину для сканирования позитивную пленку с фильмом длиной 1538 м. Со своей стороны, румынская сторона согласилась отсканировать собственную копию длиной 1510 м самостоятельно и передать в Довженко-Центр сканокопии фильма. После получения отсканированных копий обеих версий фильма специалисты Довженко-Центра сделают сравнительный анализ и, в случае необходимости, реконструкцию фильма для получения наиболее полной и близкой к оригиналу копии «Киры Киралины».

«Кира Киралина» - одна из первых украинских советских лент, посвященных современному рабству и жестоким порядкам «капиталистического мира». Литературной основой фильма стал роман румынского писателя Панаита Истрати. В 1927 году «Кира» стала одной из тринадцати картин ВУФКУ, которые были закуплены для проката странами Западной Европы. Вероятно, именно благодаря этим коммерческим связям лента сохранилась по сей день.

«Кира Киралина» является последней и единственной сохранившейся кинолентой авангардного театрального режиссера Бориса Глаголина, а также одна из немногих работ в украинском кино художника Роберта Шарфенберга, работавший с Бертольдом Брехтом. Главную роль в картине исполнила актриса харьковского Театра имени И.Франко (где, в частности, работал и Глаголин) Елена Валерская - вероятно, это единственное ее появление на кинопленке, сохранившееся до наших дней. В одной из ролей в картине также появляется звезда крымско-татарского кино 1920-х Хайри Эмир-заде, известный по фильму «Алим» (1926).

"Находка "Киры Киралины" продолжает работу Довженко-Центра по возвращению на родину украинской немой киноклассики и дополняет ряд возвращенных в прошлые несколько лет фильмов «Тарас Трясило» (1926) и «Человек и обезьяна» (1928)", - говорится в сообщении.

Репремьера ленты с современным саундтреком состоится в 2021 году.