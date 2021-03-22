Фюрер РФ пообещал привиться от ковида 23 марта

Вакцинация президента РФ не будет публичным мероприятием.

Путин пообещал привиться от ковида 23 марта
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании о производстве вакцин, передает роSSийское информагентство ТАСС.

Какой именно вакциной он намерен сделать прививки, Путин не уточнил.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков также отказался это сообщить.

"Это будет одна из трех наших (роSSийских, - ред.) вакцин. Все они хороши и надежны", - сообщил Песков. Он также отметил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа привился от ковида препаратом AstraZeneca.

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