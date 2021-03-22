Фюрер РФ пообещал привиться от ковида 23 марта

Вакцинация президента РФ не будет публичным мероприятием.

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании о производстве вакцин, передает роSSийское информагентство ТАСС.

Какой именно вакциной он намерен сделать прививки, Путин не уточнил.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков также отказался это сообщить.

"Это будет одна из трех наших (роSSийских, - ред.) вакцин. Все они хороши и надежны", - сообщил Песков. Он также отметил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа привился от ковида препаратом AstraZeneca.