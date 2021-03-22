Проект закона о местном референдуме вынесен на общественное обсуждение

Обсуждение продлится до 11 апреля включительно.

Проект закона о местном референдуме вынесен на общественное обсуждение
Фото: volyanarodu.com.ua

Верховная Рада вынесла на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме.

"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы (по разработке законопроектов по вопросам народовластия - ред.) после детального обсуждения и оживленных дискуссий... был одобрен подготовленный представителями гражданского общества очередной законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект закона о местном референдуме. С целью учета мнения представителей общественности, прежде всего органов местного самоуправления, территориальных общин, ассоциаций органов местного самоуправления, этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения", - сообщается на сайте парламента 22 марта.

Отмечается, что предложения и замечания к законопроекту принимают в электронном виде.

Обсуждение продлится до 11 апреля 2021 года включительно.

Подробнее о местных референдумах можно узнать из интервью с вице-спикером Рады Русланом Стефанчуком "Референдум – это аналог Верховной Рады на большем уровне".

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