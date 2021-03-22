Президент Литвы привился от ковида препаратом AstraZeneca
Сегодня также публично вакцинировались премьер-министр, спикер сейма и министр здравоохранения.
В одной из поликлиник Вильнюса 22 марта состоялась публичная вакцинация президента Литвы Гитанаса Науседы препаратом AstraZeneca от коронавируса. Это было сделано для повышения доверия к этой вакцине, передает delfi.
"У меня не возникает сомнений насчет научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины(...) Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже утверждены, являются надежными, эффективными", - сказал глава государства журналистам.
"Поэтому я активно призываю людей не тратить времени зря, не ждать, не раздумывая идти делать прививки", - сказал он.
Сообщается, что сегодня также публично этой же вакциной привились премьер-министр Ингрида Шимон, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис.
Науседа отметил, что все высшие руководители страны прививаются в один день, поскольку нашли "подходящее время в расписании".
Напомним, в конце прошлой недели первую дозу вакцины от коронавируса производства AstraZeneca получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.