Президент Литвы привился от ковида препаратом AstraZeneca

Сегодня также публично вакцинировались премьер-министр, спикер сейма и министр здравоохранения.

В одной из поликлиник Вильнюса 22 марта состоялась публичная вакцинация президента Литвы Гитанаса Науседы препаратом AstraZeneca от коронавируса. Это было сделано для повышения доверия к этой вакцине, передает delfi.

Президента Литвы Гитанас Науседа прививают от ковида препаратом AstraZeneca
Фото: lrt.lt
Президента Литвы Гитанас Науседа прививают от ковида препаратом AstraZeneca

"У меня не возникает сомнений насчет научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины(...) Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже утверждены, являются надежными, эффективными", - сказал глава государства журналистам.

"Поэтому я активно призываю людей не тратить времени зря, не ждать, не раздумывая идти делать прививки", - сказал он.

Сообщается, что сегодня также публично этой же вакциной привились премьер-министр Ингрида Шимон, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Науседа отметил, что все высшие руководители страны прививаются в один день, поскольку нашли "подходящее время в расписании".

Напомним, в конце прошлой недели первую дозу вакцины от коронавируса производства AstraZeneca получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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