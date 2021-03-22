В украинские больницы отправили еще 30 кислородных концентраторов от Порошенко

Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области.

В украинские больницы отправили еще 30 кислородных концентраторов от Порошенко

Еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена в украинские больницы от Фонда Порошенко. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух пациентов. Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области, сообщает сайт партии "Европейская солидарность".

«Год назад весь мир оказался не готов к страшной беде. К пандемии, которая уже унесла жизни сотен тысяч, если не миллионов людей. Но за этот год мир прошел огромную дистанцию. Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор - и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через койки, оборудованные кислородом, и много-много других вещей», - вспоминает Петр Порошенко.

По его словам, Украина оказалась не готовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу прививки получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

«10-15 тысяч каждый день заболевает. Государство - беспомощно. Власть - беспомощна. Министр, премьер, президент Зеленский - беспомощны», - констатирует Порошенко.

«Мы предлагали властям: соберите СНБО, имплементируйте наш антиковидный план, наконец завезите вакцину. Когда вы пытаетесь сделать дискуссию, нужна вакцинация или нет, скажите людям правду - у вас нет вакцины», - отмечает Петр Порошенко.

Он отметил, что сейчас самая большая беда - это нехватка кислорода для больных коронавирусом. «Есть такое сравнение «нужен как воздух». Тот, кто сегодня госпитализирован - а их 4-5 тысяч в сутки, - они просто нуждаются в праве дышать», - говорит Петр Порошенко.

«Мы передаем очередную партию кислородных концентраторов. Мы очень надеемся, что эти кислородные концентраторы уже с завтрашнего дня начнут спасать жизни людей», - отмечает лидер «Европейской Солидарности».

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

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