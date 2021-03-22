Шмыгаль поддержал слова Байдена о Путине-убийце

Вследствие роSSийской агрессии против Украины погибли более 10 тысяч человек.

Шмыгаль поддержал слова Байдена о Путине-убийце
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал слова президента США Джо Байдена, который сказал, что считает Владимира Путина убийцей.

Об этом он сказал в интервью Handelsblatt во время визита в Германию.

Журналист Handelsblatt спросил Шмыгаля, считает ли он правильным утверждение Байдена.

"Геополитическая ситуация в настоящее время не простая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно, эмоциональными являются и настроения. Но, учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять роSSийской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: я поддерживаю такую формулировку Джо Байдена", - ответил премьер.

Перевод интервью Шмыгаля есть на сайте Кабинета министров.

Напомним, что после слов Байдена РоSSия отозвала из Вашингтона своего посла, а Путин сделал намек на состояние здоровья Байдена.

В Украине посла РоSSии нет, но есть оккупационные войска на Донбассе и в Крыму.

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