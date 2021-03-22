Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции

Новый орган будет бороться с экономическими преступлениями.

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции
Фото: newsru.ua

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 марта, подписал закон о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщила его пресс-служба.

Новый центральный орган исполнительной власти будет заниматься противодействием экономическим преступлениям с помощью аналитической работы, а не с помощью силовых полномочий, как нынешняя налоговая милиция.

Но Бюро экономической безопасности получит не только полномочия налоговой милиции, но и функции СБУ по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Ожидается, что это даст СБУ возможность сосредоточиться на задачах, связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью.

Напомним, что закон о создании БЭБ было принято в январе 2021 года после многих лет разговоров о необходимости подобного органа.

Финансовую полицию под названием "Служба финансовых расследований" планировали создать еще в 2017 году, но реформу остановил президент Петр Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

В 2019-м новая власть вернулась к идее создания финансовой полиции, а также приняла в первом чтении закон о создании Бюро финансовых расследований, чтобы через несколько месяцев его отклонить.

После этого было принято решение о создании Бюро экономической безопасности.

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