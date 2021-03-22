Кабмин осудил вандализм во время субботней акции на Банковой

"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий".

Члены Кабинета министров осудили "вандализм и надругательство над государственными символами" во время акции на Банковой улице 20 марта.

"Неправомерные действия, которые были совершены под Офисом Президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем", - говорится в заявлении правительства.

Члены Кабмина ожидают от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины расследования событий 20 марта и придания им правовой оценки.

В то же время, министры признали, что конституционное право граждан на мирные собрания и демонстрации является "одним из столпов современной представительной демократии".

Напомним, вечером 20 марта около тысячи активистов вышли на протест против приговора Сергею Стерненко. Во время акции были использованы файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки. Стены Офиса президента расписали лозунгами, а табличку с надписью "Президент Украины" подожгли.

По факту событий Печерское управление полиции начало уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На акции задержали мужчину, который разбил несколько стекол.

В МВД заявили, что протестующие пытались спровоцировать кровопролитие. По мнению заместителя министра Антона Геращенко, за провокациями якобы мог стоять Петр Порошенко. Партия Порошенко "Европейская Солидарность" назвала заявление Геращенко ложью и паранойей.

В Верховной Раде инициировали внеочередное заседание, чтобы при участии силовиков принять постановление с оценкой данного события.