В Украину приедет новая президент ЕБРР

Рено-Бассо заявит о важности борьбы с коррупцией и справедливого суда.

В Украину приедет новая президент ЕБРР
Фото: ebrd.com

В понедельник, 22 марта, в Украину с двухдневным визитом приедет новая президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

В ее графике запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем.

Рено-Бассо будет говорить о реформах, необходимых для осуществления инвестиций в Украину и восстановления экономики после пандемии COVID-19.

ЕБРР напомнил, что прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 3% в 2021 году, но он в значительной степени будет зависеть от развития пандемии и прогресса реформ.

Рено-Бассо также выступит с речью во время виртуальной презентации Национальной экономической стратегии Украины-2030.

"Нас обнадеживает приверженность Украины продолжению реформирования экономики и системы государственного управления. Гражданам, как и бизнесу, нужна прозрачная, эффективная судебная система, которой можно доверять. Борьба с коррупцией на всех уровнях является столь же важной, как и создание равных условий в экономической сфере, свободной от олигархического влияния. ЕБРР гордится тем, что смог внести свой вклад как инвестор и как партнер в реформирование политики", - собирается сказать в своем выступлении президент ЕБРР.

Напомним, что Рено-Бассо возглавила ЕБРР в октябре 2020 года.

Предыдущий глава банка Суму Чакрабарти последний раз был в Украине в мае 2019 года.

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