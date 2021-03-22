Житель Луганщины подорвался на взрывном устройстве

С места происшествия были изъяты металлические обломки, вероятно, от гранаты Ф-1 и взрывателя.

Полиция Луганской области устанавливает обстоятельства подрыва местного жителя на взрывном устройстве.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В воскресенье, 21 марта, в дежурную часть Счастьенского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что больницу доставлен 42-летний местный житель с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

"Установлено, что в поселке Орехово-Донецкое Новоайдарского района, который граничит с оккупированной территорией, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки. Во время поднятия доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Фото: lg.npu.gov.ua

Отмечается, что домовладение, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенного в непосредственной близости к линии разграничения, является нежилым и ничем не ограждено.

С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно, от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу в НИЭКЦ.

Фото: lg.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт). Проводится досудебное следствие.

Напомним, в феврале на Ровенщине нашли тайник со взрывчаткой и оружием.