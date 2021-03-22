В Англии протестующие сожгли два автомобиля правоохранителей на митинге по поводу нового закона о полиции

Некоторые митингующие также били витрины и окна и оскорбляли полицейских.

Фото: Sky News

На западе Англии в городе Бристоль митинг против принятия нового закона о полиции перерос в массовые беспорядки. Протестующие атаковали участок полиции и подожгли две машины правоохранителей, пишет "BBC Украина".

Еще в нескольких машинах митингующие разбили окна и прокололи шины. Также радикально настроенные участники акции бросались в стражей порядка различными предметами и запускали фейерверки.

Кроме того, протестующие били окна и витрины. Известно, что несколько стражей порядка были серьезно ранены - у одного сломана рука, у второго - ребра.

Фото: Sky News

Фото: Sky News

По словам корреспондента BBC Джоанны Прайор, сначала митинг проходил вполне мирно, но постепенно градус недовольства среди митингующих начал расти. При этом правоохранители практически не препятствовали акции - они старались не сходить с занятых ими позиций, но не совершали активных действий.

В полиции вину возложили на агрессивное меньшинство протеста, которое "превратило мирный протест в беспорядки". Причастных к беспорядкам пообещали найти и привлечь к ответственности.

Фото: Sky News

"Бандитизм и беспорядки недопустимы", - заявила госпожа министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Митингующие вышли на протест из-за законопроекта, предлагающего существенно расширить полномочия полиции, в том числе и в ограничении митингов. Оппозиция называет этот документ "движением в сторону авторитаризма".

Мэр Бристоля Марвин Рос добавил, что он понимает разочарование законопроектом о полиции, но "разрушение зданий в центре города, вандализм, нападения на полицию не сделают ничего, что уменьшило бы шансы на принятие документа".