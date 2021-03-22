Судья из Закарпатья получил 5 лет за взятку в 15 тысяч гривен

У обвиняемого есть возможность подать апелляцию.

Судья из Закарпатья получил 5 лет за взятку в 15 тысяч гривен
Фото: Вищий антикорупційний суд

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда в понедельник, 22 марта, одобрила приговор судье Межгорского районного суда Закарпатской области Андрею Гайдуру.

Его признали виновным во взяточничестве и приговорили к 5 годам лишения свободы.

"Суд постановил Гайдура Антона Юрьевича признать виновным в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи на срок 3 года, с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества", - огласила решение судья Леся Федорук.

Срок отбывания наказания начнется после вступления приговора в законную силу. У судьи есть 30 дней на его обжалование.

Судья Гайдур работает судьей Межгорского районного суда с 1996 года. Гайдура назначил еще президент Леонид Кучма, а в 2001 году Верховная Рада избрала его судьей бессрочно.

В феврале 2020-го судью Гайдура задержали после получения 15 тысяч гривен за удовлетворение гражданского иска физического лица. Деньги нашли в служебном кабинете в картонной коробке из-под пластилина.

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