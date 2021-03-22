Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС через 5-10 лет

"Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран".

Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС через 5-10 лет
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает стать членом Европейского Союза через 5-10 лет.

Об этом он сказал в интервью Handelsblatt во время визита в Германию.

"Украина готова стать членом ЕС - мы к этому стремимся как можно скорее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею. Наше желание - в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что двери НАТО открыты для Украины", - сказал Шмыгаль.

Он считает, что для вступления Украины в Евросоюз нет принципиальных препятствий.

"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - сказал Шмыгаль.

Перевод интервью Шмыгаля есть на сайте Кабинета министров.

Напомним, в 2019 году министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что разговоры о вступлении в ЕС через 5-10 лет - это "сказки и глупость". По его тогдашнему мнению, вступление Украины в Евросоюз возможно в лучшем случае в 2035 году.

Бывший президент Петр Порошенко говорил, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году. Член Евросоюза Литва предлагала другую дату - 2027 год.

Стремление Украины вступить в состав Евросоюза прописано в Конституции.

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