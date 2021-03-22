ЮАР продала 1 млн доз вакцины AstraZeneca из-за ее неэффективности против южноафриканского штамма

Препарат получат 14 других африканских стран.

Южно-Африканская Республика решила перепродать миллион доз вакцины AstraZeneca из-за ее невысокой еффективности против распространенного в ЮАР штамма коронавируса.

Министр здравоохранения Звели Мкизе в Twitter сообщил, что вакцину продали 14 африканским странам через Африканский союз. Девять стран уже получили первую партию, еще пять получат препарат на этой неделе.

Media Statement: The Minister of Health, Dr Zweli Mkhize, is pleased to announce that the sale of the Astra Zeneca vaccines that we had acquired has been concluded. pic.twitter.com/cEk09Y95Fr

— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) March 21, 2021

ЮАР ранее получила от индийского Serum Institute 1 млн доз вакцины AstraZeneca и ожидала еще 500 тысяч. Кампания по вакцинации в стране началась в феврале, сейчас ЮАР планирует использовать вакцину Johnson & Johson, которая может быть более эффективной против южноафриканского штамма, пишет AA..

В ЮАР уже вакцинировали более 180 тысяч медицинских работников. Заболеваемость коронавирусом в ЮАР является самой высокой на континенте - более 1,5 млн инфицированных и более 52 тысяч умерших. Более 1,4 млн человек уже выздоровели.

Напомним, в Минздраве Великобритании считают, что новый штамм коронавируса, который происходит из Южной Африки, является более опасным, чем так называемый английский. Ученые заявляли, что штамм из Африки имеет несколько мутаций в важном "спаечном" белке, который вирус использует для поражения клеток человека. Также может вызывать большую концентрацию вирусных частей в организме, что, вероятно, будет способствовать более высокому уровню передачи. Кроме того, производители вакцины беспокоились, что препарат может не защитить от африканского штамма, поэтому нужно будет модифицировать вакцину.

Эпидемиолог ЮАР Салим Абдул Карим заявил, что обнаруженный штамм COVID-19 на 50% быстрее распространяется, чем обычный вид коронавирусной инфекции. Мутация легче проникает и крепче держится в клетках человека.

В Украине штамм из ЮАР официально не зарегистрирован, секвенирование с взятых образцов инфицированных проявляло только "британский" штамм.

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