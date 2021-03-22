В Европе объявили третью волну covid-19. Страны закрываются на локдаун

Третья волна пандемии covid-19 уже пришла в Европу и развивается в разных странах.

В Европе объявили третью волну covid-19. Страны закрываются на локдаун
Фото: chas.news

Третья волна пандемии covid-19 уже пришла в Европу и развивается в разных странах. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге, пишет Forbes.

Коронавирус атакует

Третья волна коронавируса уже добралась до многих стран, и они начинают снова вводить жесткие карантинные ограничения. В частности, Польша с субботы вводит национальный локдаун. С 8 до 28 марта ввела локдаун Финляндия. Эстония объявила локдаун с 11 марта продолжительностью не менее месяца.

С 20 марта в 16 департаментах, включая столицу страны, на четыре недели вводит локдаун Франция. Эти ограничения затрагивают почти треть населения. Глава французского правительства отметил, что цифры указывают на начало третьей волны эпидемии, а карантин выходного дня, который действовал в отдельных департаментах несколько недель, имел реальное влияние, но оказался недостаточным.

Локдаун в Украине

В Украине о третьей волне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил еще 4 марта. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил что общенациональный локдаун введут, если от 50% до 70% всех областей Украины окажутся в «красной» зоне эпидемиологической опасности.

По состоянию на 19 марта из 25 регионов, кроме, А Р Крым и Севастополя, в «красной» зоне находятся пять — Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

С 20 марта в Киеве три недели будет действовать жесткий карантин. Также локдаун с 19 марта введен на территории всей Львовской, а с 21 марта планируется на территории Киевской области.

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