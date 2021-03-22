Премьер Словакии готов уйти в отставку из-за скандала с закупкой роSSийской вакцины

По словам политика, "ради успокоения ситуации" также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса, возникшего из-за закупки роSSийской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Матович отметил, что готов уйти с должности, но остаться членом правительства. По словам политика, "ради успокоения ситуации" также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции.

Ранее партнеры по коалиции пригрозили покинуть правительство в случае, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.

Напомним, правительственный кризис в Словакии разразился после того, как выяснилось, что премьер Матович без согласования с партнерами заключил договор с Россией о поставках "Спутника V". 12 марта подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчий.

Позже к политическому кризису добавился и дипломатический конфликт с Украиной, виновником которого снова стал глава словацкого правительства. В интервью Radio Express 3 марта на вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Однако сразу же отметил, что это была шутка. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным. А МИД заявил, что требует от премьера Словакии официальных извинений.

4 марта глава МИД Словакии попросил прощения за слова своего премьера, а позже Матович лично извинился за неудачную шутку о Закарпатье.

Эпидемиологическая ситуация в Словакии сейчас неблагоприятная - показатели смертности от COVID-19 в соотношении с количеством населения являются одними из самых высоких в Европе.