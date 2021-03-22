Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты открывали огонь по нашим защитникам из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов противник совершил обстрел позиций украинских защитников неподалеку от Лебединского.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

"Действия роSSийских оккупантов лишний раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей. Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ ", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - неподалеку от Богдановки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, в течение дня воскресенья боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.