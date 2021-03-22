ФЛП продолжили пикеты против локдауна в центре Киева

Они требуют пересмотреть решение Правительства об ограничениях и называют карантин "выборочным".

Фото: LB.ua

Физические лица - предприниматели снова выступают против локдауна, введенного в Киеве с 20 марта.

Об этом сообщается на странице движения "# SaveФОП в фейсбуке.

В настоящее время предприниматели выходят с единичными пикетами и маршами в центре города. Они требуют пересмотреть решение Правительства об ограничениях и называют карантин "выборочным".

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

"Бизнес должен работать", - отмечают участники акции.

Сейчас митингующие частично перекрыли автопроезд на Крещатике.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, 18 марта городские власти приняли решение об усилении карантинных ограничений в Киеве с 20 марта по 9 апреля. В частности, запрещена работа учреждений культуры (кино, театры, музеи, концертные залы) массовые, развлекательные мероприятия; работа ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов гигиены и бытовой химии), религиозные служения, если нет 10 кв. метров на человека; работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи, то же касается фитнес-залов (но запрещены групповые занятия). Детские сады будут работать, школы после каникул - дистанционно. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме (с количеством пассажиров на местах для сидения 50%).

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