Линкявичюс: указ Путина о земле в оккупированном Крыму - наглое нарушение международного законодательства

Президент РоSSии подписал указ, запрещающий иностранцам быть собственниками земли в Крыму.

Линкявичюс: указ Путина о земле в оккупированном Крыму - наглое нарушение международного законодательства
Линас Линкявичюс

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что объявленный президентом РоSSии Владимиром Путиным запрет "иностранным гражданам" владеть землей в оккупированном Россией украинском Крыму нарушает международное законодательство и направлен непосредственно против Украины.

Об этом Линкявичюс написал на своей твиттер-странице.

"Президент РоSSии подписал указ, запрещающий иностранцам быть собственниками земли в Крыму. Это еще одно наглое нарушение международного законодательства, которое направлено напрямую против граждан Украины и не будет иметь юридических последствий", - написал он.

#Russia’s President issued the decree banning foreigners from owning land in Crimea. This is another blatant violation of international law, directed primarily against #Ukraine’s citizens and will have no legal consequences. Annexation of Crimea will never be recognized. pic.twitter.com/vSCeCok3Bm

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 21, 2021

МИД Украины назвал указ роSSийского президента "юридически ничтожным".

"Указ президента РФ о запрете украинцам владеть землей в Крыму юридически ничтожен. После восстановления суверенитета нашего государства на полуострове нарушенные права законных владельцев будут восстановлены", - заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

"Действия Кремля не останутся без должной оценки международного сообщества. Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания «Крымской платформы» на ее инаугурации саммита в этом году", - отметил Николенко в комментарии "Радио Свобода".

Как сообщалось, 20 марта 2021 года вступил в силу указ президента РФ, запрещающий "иностранным гражданам" владеть землей в большинстве районов оккупированного Крыма - прибрежных и прилегающих к материковой Украине. С точки зрения роSSийского законодательства, граждане Украины в Крыму также попадают в эту категорию.

Напомним, ранее G7 призвала РоSSию прекратить эскалацию войны на Донбассе и осудила оккупацию Крыма.

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