ЕС призвал Турцию вернуться к Стамбульской конвенции

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковали решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о правах женщин и призвали Анкару пересмотреть свое решение.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Урсула фон дер Ляйен также призвала всех подписантов европейского договора "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция) ратифицировать документ.

"Женщины заслуживают сильной правовой базы для их защиты. С насилием против женщин нельзя мириться", - написала президент Еврокомиссии в твиттере .

Со своей стороны, Боррель выразил непонимание по поводу решения Анкары о выходе из соглашения и призвал Турцию отменить его.

"Мы надеемся, что Турция в ближайшее время снова присоединится к Европейскому союзу в защите прав женщин и девушек, что является фундаментальным элементом прав человека, мира, безопасности и равенства в 21-м веке", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне подписал указ об отмене ратификации Турцией Стамбульской конвенции. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала это решение «разрушительным».

В Стамбульской конвенции говорится, что мужчины и женщины имеют равные права, она обязывает государственные органы принимать меры для предотвращения гендерного насилия в отношении женщин, защиты жертв и судебного преследования виновных. По информации правозащитных групп, в Турции растет насилие в отношении женщин и количество убийств. Согласно данным We Will Stop Femicide Platform, с начала года в стране убито 77 женщин, в прошлом году - более 409.