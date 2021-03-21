Курт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по Украине

"Слово "Украина" теперь употребляют еще и во внутриполитическом, не только во внешнеполитическом контексте".

Независимо от того, как будут складываться отношения Москвы и Вашингтона, Украина будет иметь широкую поддержку в США .

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер в интервью журналу НВ.

Волкер заверил, что Украину поддерживают в США "и демократы, и республиканцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация".

"Внутри страны мы, действительно, имеем противостояние и политическую борьбу между партиями, и, к сожалению, Украина внезапно оказалась частью этого процесса. Слово "Украина" теперь употребляют еще и во внутриполитическом, не только во внешнеполитическом контексте. Но факт остается фактом: США так же сильно поддерживают Украину и ее суверенитет", - добавил Волкер.

Он напомнил, что в годы президентства Дональда Трампа Белый дом ужесточил санкции против РФ , предоставил Украине вооружение, а также высылал из страны сотрудников роSSийских спецслужб и роSSийских дипломатов.

"Думаю, нынешняя президентская администрация будет двигаться в том же направлении. Она продолжит вводить санкции против РоSSии и поддерживать Украину, всячески отражать роSSийскую дезинформацию и пропаганду. Мы уже видим новые санкции, введенные администрацией Байдена против РоSSии из-за отравления Навального", - напомнил Курт Волкер.

В то же время он считает, что "нас всех ждут сложные времена".

"Сегодня мы наблюдаем рост военной агрессии на Донбассе, и мы видим, что РоSSия пытается создать там высокий уровень напряжения, но поддержка США будет оставаться серьезной", - заявил Волкер.