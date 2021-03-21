Нардепы инициируют проведение внеочередного заседания Рады из-за событий на Банковой

На заседании хотят заслушать правоохранительные органы.

Нардепы инициируют проведение внеочередного заседания Рады из-за событий на Банковой
Фото: tsn.ua

Ряд народных депутатов инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады из-за субботних событий под Офисом президента.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура на своей странице в соцсети Facebook.

"Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия Постановления о предоставлении оценки тех событий, которые произошли вчера перед Офисом Президента", - написал он.

По словам депутата, он будет предлагать заслушать правоохранительные органы. "Все граждане страны должны знать фамилию заказчика вчерашних провокаций на Банковой. Виновные должны быть наказаны", - добавил Качура.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненка, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора.

Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство, по статье хулиганство задержали 26-летнего Владислава Стафийчука.

Повреждения здания Офиса Президента после акции эксперты оценили в 2 млн грн.

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