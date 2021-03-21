Назвали имя украинского бойца, погибшего у Шумов

С солдатом будут прощаться во вторник, 23 марта.

В субботу, 20 марта, возле поселка Шумы на Донбассе погиб 28-летний военный из Кропивницкого Кирилл Быковский.

Об этом председатель Кировоградской областной администрации Андрей Назаренко сообщил в телеграмме.

У погибшего остались мама и сестры.

"Есть тяжелая весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою! Мои искренние соболезнования маме и сестрам", - написал Назаренко.

В то же время заместитель военного комиссара облввоенкомата Петр Герасимяк рассказал, что солдат был ранен в правое плечо, пишет Общественное.

На утро понедельника, 22 марта, запланировали вскрытие, после чего тело бойца привезут в Кропивницкий.

Прощаться с военным планируют во вторник, 23 марта.

Напомним, 19 марта у Водяного из-за минометного обстрела погиб младший сержант Андрей Грабарь (1995 г. р.) из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

18 марта у Южного погиб младший сержант Виктор Пасека (1965 г. р.) из 10-й горной штурмовой бригады.