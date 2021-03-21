Во время субботних событий могли сжечь Государственный флаг на здании Офиса президента - Госохрана

"Это уже осквернение символики государства", - сказал глава УГО Сергей Рудь.

Во время вчерашних событий возникла угроза сожжения Государственного флага, который расположен на фасаде здания Офиса Президента.

Об этом заявил начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь, сообщила пресс-служба ОПГ.

"Я считаю, что это уже унижение символики государства", - сказал Сергей Рудь.

Он добавил, что правоохранительные органы вчера выполнили поставленные задачи и не допустили человеческих жертв.

"Оценка этим событиям будет дана отдельно. Все материалы - фото, видеофиксация - будут предоставлены Управлением государственной охраны правоохранительным органам для того, чтобы провести оперативные действия и чтобы виновные были наказаны", - сообщил он.

Фото: пресс-служба ОПУ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что вчерашняя акция протеста превратилась в проявление вандализма.

"Я понимаю, что это больше политическая провокация, которую создали наши политические оппоненты. Я думаю, что эта провокация не получила тех дивидендов, на которые рассчитывали", - сказал Михаил Подоляк.

По его словам, большинство людей, которые были на акции, хотели выразить мирный протест, но остальные 10% были подготовлены для совершения провокаций. Полиция выполнила все процессуальные действия на месте инцидента.

Пресс-служба ОПУ сообщила также, что в митинге приняли участие до тысячи человек. Во время мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках.

Фото: пресс-служба ОПУ

Также участники акции разбили стекло на входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, что нанесло значительный ущерб внешнему виду сооружения.

Кроме того, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

Также произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора.

Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство, по статье хулиганство задержали 26-летнего Владислава Стафийчука.

Повреждения здания Офиса Президента после акции эксперты оценили в 2 млн грн.