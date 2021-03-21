Саммит ЕС 25-26 марта пройдет в формате видеоконференции

Лидеры ЕС должны были лично обсудить, как ускорить вакцинацию, а также вопросы промышленной политики и отношения с Турцией и Россией.

Саммит ЕС 25-26 марта пройдет в формате видеоконференции

Саммит Европейского Союза, который должен состояться 25-26 марта в Брюсселе, теперь пройдет в формате видеоконференции из-за увеличения количества случаев коронавируса в Европе.

Об этом пресс-секретарь президента Европейского Совета Баренда Лейтсо сообщил в Твиттере.

.@eucopresident has decided to a videoconference for the March #EUCO following the surge of #COVID19 cases in member states.

The president will in the meantime continue consultations with all leaders.

Details on logistics will follow shortly.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) March 21, 2021

“Президент Евросоюза решил провести видеоконференцию для мартовского #EUCO после всплеска случаев COVID19 в государствах-членах. Между тем, президент продолжит консультации со всеми руководителями. Подробности по логистике появятся в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Третья волна COVID-19 увеличивает количество ежедневных случаев болезни из-за чрезвычайно заразных вариантов коронавируса, которые заставляют правительства вновь устанавливать ограничения. Например, в Париже в конце прошлой недели ввели месячный локдаун, пишет reuters.com.

27 лидеров ЕС должны были лично обсудить, как ускорить вакцинацию в блоке, а также промышленную политику и отношения с Турцией и Россией.

Дипломаты и чиновники заявляют, что виртуальные встречи ограничивают обсуждения и принятие решений, но на саммите не ожидалось критических переговоров.

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