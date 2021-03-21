Кличко о событиях под ОП: требовать справедливости можно цивилизованными методами

"Дело - в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти".

Городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал субботние события под Офисом президента.

"О вчерашних событиях у Офиса Президента. Можно по-разному относиться к Владимиру Зеленскому и к Сергею Стерненко. К политикам и к активистам. Дело - в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти", - написал он в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что демократия - это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. "Но это - и ответственность каждого гражданина, соблюдение им законов и правопорядка. Потому, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы", - добавил мэр.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора.

Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство, по статье "хулиганство" задержали 26-летнего Владислава Стафийчука.

Повреждения здания Офиса Президента после акции эксперты оценили в 2 млн грн.