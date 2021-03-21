Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени

"Вспышки будут, но это будет фоновый шум».

Генеральный директор немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин считает, что карантинные ограничения в большинстве стран Европы и в США будут отменены до осени.

Об этом пишет Welt am Sonntag.

"Во многих странах Европы и США , вероятно, к концу лета уже не будут нуждаться в локдауне. Вспышки будут, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают", - отметил Шахин.

Он отметил вместе с тем, что "вирус никуда не исчезнет", а человечеству понадобится минимум год, чтобы взять пандемию коронавируса под контроль.

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech SE, которая вместе с американской компанией Pfizer Inc. разработала антиковидную вакцину, создала альянс с 13-ю фармакологическими компаниями для преодоления дефицита вакцины в Европе.