?МОЗ отнесло Киевскую область к "красной" зоне

Теперь "красными" являются семь регионов.

Министерство охраны здоровья обновило индикаторные признаки для определения регионов со значительным распространением ковида: Киевская область попала в ”красную” зону.

На Киевщине, в частности, коэффициент выявления случаев коронавируса в течение последних трех дней превысил 20% и составлял 20,3%, 20,1% и 20,2%, а уровень госпитализации - 60%: 69,3%, 71,2% и 74,6%.

Кроме Киевской области, в "красной зоне" находятся Киев , Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

В "оранжевую" зону входят Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.

Остальные регионы - "желтые", в "зеленой" зоне нет ни одной области.

Отметим, "красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей:

1) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%,

2) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - менее 300,

3) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60,

4) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%,

5) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Напомним, Одесская область по индикаторными показателями попала в “красную зону” карантина 20 марта, а Киев стал "красным" 19 марта. С 23 марта там будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Житомирская область перешла в “красную зону” 3 марта, Закарпатская – 8 марта, Черновицкая – 1 марта и Ивано-Франковская – 26 февраля.