Повреждения здания Офиса Президента после субботней акции оценили в 2 млн грн

Накануне все этажи были заполнены дымом.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания вследствие субботней акции под Офисом Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Накануне все этажи были заполнены дымом.

"Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", - говорится в сообщении.

Отметим, первые два этажа здания были построены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ в.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора.

Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство, по статье "хулиганство" задержали 26-летнего Владислава Стафийчука.