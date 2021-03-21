Повреждения здания Офиса Президента после субботней акции оценили в 2 млн грн

Накануне все этажи были заполнены дымом.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания вследствие субботней акции под Офисом Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Накануне все этажи были заполнены дымом.

"Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", - говорится в сообщении.

Отметим, первые два этажа здания были построены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ в.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора.

Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство, по статье "хулиганство" задержали 26-летнего Владислава Стафийчука.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
В Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человекВ Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человек
Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"
Блок рекламы


Похожие новости
"ЕС" требует, чтобы Геращенко опроверг заявление об организации акции под ОП Порошенко"ЕС" требует, чтобы Геращенко опроверг заявление об организации акции под ОП Порошенко
После акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанныйПосле акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанный
Под Офисом президента устроили акцию в поддержку СтерненкоПод Офисом президента устроили акцию в поддержку Стерненко
В Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в НацбанкеВ Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в Нацбанке
Рада приняла закон об освобождении производителей противоковидных вакцин от ответственности за неблагоприятные последствия
Председатель ДФС анонсировал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесомПредседатель ДФС анонсировал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом
Бывший депутат Киевского облсовета сбежал после приговора ВАКСБывший депутат Киевского облсовета сбежал после приговора ВАКС
Сын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президентаСын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президента
Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президентаДубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президента
В Белом доме отреагировали на вызов посла РоSSии после слов БайденаВ Белом доме отреагировали на вызов посла РоSSии после слов Байдена
Последние новости
Подгружаем последние новости