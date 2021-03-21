"ЕС" требует, чтобы Геращенко опроверг заявление об организации акции под ОП Порошенко

"Наличие паранойи не означает, что за распространение лжи не надо извиняться".

"ЕС" требует, чтобы Геращенко опроверг заявление об организации акции под ОП Порошенко
Фото: Facebook-сторінка ЄС

"Европейская солидарность" требует, чтобы заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опроверг заявление о том, что субботнюю акцию под Офисом президента организовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом говорится на facebook-странице ЕС.

"Пандемия коронавируса не означает, что паранойю не следует лечить. Именно так в "Европейской Солидарности" оценивают заявления отдельных экстравагантных представителей власти, что за беспорядками на Банковой во время акций протеста стоит Петр Порошенко", - говорится в сообщении.

В то же время в "ЕС" отметили, что "наличие паранойи не означает, что за распространение лжи не надо извиняться". "Надеемся, у господина Геращенко хватит воли и совести опровергнуть дезинформацию", - добавили в политический силе.

Также “Европейская солидарность” подчеркнула, что выступая против политического преследования оппонентов власти, "мы решительно осуждаем надругательство над государственными символами".

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что протестующие на Банковой в субботу пытались спровоцировать кровопролитие. По его мнению, заинтересованным в провокациях и насилии во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко является пятый президент Украины Петр Порошенко.

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