На Донбассе стреляли у Шумов, Водяного и Лебединского

За сутки было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

На Донбассе стреляли у Шумов, Водяного и Лебединского
Фото: glavcom.ua

В субботу, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде Лебединского оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. От полученных ранений он умер во время эвакуации в медицинское учреждение.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 07:00 21 марта обстрелов не зафиксировано.

Напомним, украинская армия теряет бойцов третий день подряд.

19 марта у Водяного в результате минометного обстрела погиб младший сержант Андрей Грабарь (1995 г. р.) из 36-й отдельной бригады морской пехоты. 18 марта у Южного погиб младший сержант Виктор Пасека (1965 г. р.) из 10-й горной штурмовой бригады.

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