После акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанный
Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
По факту событий во время субботней акции возле Офиса Президента в полиции начали уголовное производство.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из наиболее агрессивных участников. Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Фото: МВД
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения.
Как пишет Общественное, имя задержанного - Владислав Сордо (Стафийчук). Возле Печерского отделения полиции, где его удерживали, произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками Стерненко.
Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички. У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ
Около часа ночи полиция таки вывезла Стафийчука из участка и повезла в ИВС.
Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. Также он уверяет, что участники акции у Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это "полицейские провокаторы".
Напомним, что вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора.
Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".