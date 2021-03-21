После акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанный

По факту событий во время субботней акции возле Офиса Президента в полиции начали уголовное производство.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева .

За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из наиболее агрессивных участников. Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: МВД

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения.

Как пишет Общественное, имя задержанного - Владислав Сордо (Стафийчук). Возле Печерского отделения полиции, где его удерживали, произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками Стерненко.

Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.

У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ — hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021

Около часа ночи полиция таки вывезла Стафийчука из участка и повезла в ИВС.

Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. Также он уверяет, что участники акции у Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это "полицейские провокаторы".

Напомним, что вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора.

Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".