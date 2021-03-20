Геращенко назвал протест на Банковой попыткой спровоцировать кровопролитие

Заместитель министра считает, что за акцией мог стоять Порошенко.

Геращенко назвал протест на Банковой попыткой спровоцировать кровопролитие
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что протестующие на Банковой в субботу пытались спровоцировать кровопролитие.

"Мы понимаем стратегию провокаторов, которые сделали ставку на насильственные действия, на хулиганские действия в отношении офиса президента. Они мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти по пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь", - заявил Геращенко в эфире "Радио Свобода".

Он сказал, что акция на Банковой не была мирной, и "несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия".

Геращенко сказал, что, по его мнению, заинтересованным в провокациях и насилии во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко является пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко. Это мое личное мнение ... Петру Порошенко нужно делать все для того, чтобы было чем хуже, тем лучше для него", - сказал он.

Напомним, что вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора.

Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

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