Немецкая полиция применила слезоточивый газ и водомет на антикарантинном протесте

Столкновения произошли в городе Кассель.

Немецкая полиция применила слезоточивый газ и водомет на антикарантинном протесте

В немецком городе Кассель (федеральная земля Гессен) произошли столкновения на акции против карантинных мер.

Как сообщает "Немецкая волна", протестующие начали нападать на правоохранителей, а те в ответ применили дубинки, слезоточивый газ и водомет.

Wasserwerfer- und Pfeffersprayeinsatz jetzt am Altmarkt. #ks2003 pic.twitter.com/lZrx5Bh2AW

— julius geiler (@glr_berlin) March 20, 2021

Для поддержания порядка в регион были направлены подкрепления с земель Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн - Вестфалия и Тюрингия.

Власть Касселя пыталась запретить проведение акции из-за всплеска новых заражений. Однако административный суд Гессена 19 марта позволил провести демонстрации общей численностью в 6 тысяч человек на двух участках

Полиция оценила число участников акции в 20 000 человек. Многие протестующие были без защитных масок и находились на расстоянии ближе полутора метров друг от друга.

Напомним, что в Германии с 16 декабря действуют жесткие карантинные ограничения. Из-за роста количества заражений канцлер Ангела Меркель не ожидает дальнейшего смягчения карантина.

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