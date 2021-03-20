Немецкая полиция применила слезоточивый газ и водомет на антикарантинном протесте

В немецком городе Кассель (федеральная земля Гессен) произошли столкновения на акции против карантинных мер.

Как сообщает "Немецкая волна", протестующие начали нападать на правоохранителей, а те в ответ применили дубинки, слезоточивый газ и водомет.

Для поддержания порядка в регион были направлены подкрепления с земель Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн - Вестфалия и Тюрингия.

Власть Касселя пыталась запретить проведение акции из-за всплеска новых заражений. Однако административный суд Гессена 19 марта позволил провести демонстрации общей численностью в 6 тысяч человек на двух участках

Полиция оценила число участников акции в 20 000 человек. Многие протестующие были без защитных масок и находились на расстоянии ближе полутора метров друг от друга.

Напомним, что в Германии с 16 декабря действуют жесткие карантинные ограничения. Из-за роста количества заражений канцлер Ангела Меркель не ожидает дальнейшего смягчения карантина.