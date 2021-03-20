Жадан вакцинировался от коронавируса

"Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность".

Фото: kharkivoda.gov.ua

Известный украинский писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан вакцинировался от коронавируса в рамках кампании по популяризации прививок.

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Укол вакцины AstraZeneca/Covishield ему сделали в субботу, 20 марта.

"Еще с прошлого года ждал, когда появится вакцина, следил за новостями и в мире, и в Украине. Как только появилась возможность вакцинироваться - я сразу согласился. Очень надеюсь, что Украина проведет быстро и эффективно вакцинацию, и уже в этом году мы вернемся к нормальному образу жизни", - сказал Жадан.

Он выразил надежду, что вакцинация в Украине ускорится и уже в этом году страна вернется к привычной жизни. После прививки Жадан отметил, что чувствует себя хорошо.

"Думаю вакцинировать и семью. Мы - за вакцинацию. Осенью, когда еще не было вакцин, мы вакцинировались от гриппа. Стараемся заботиться и о себе, и о тех, рядом с кем мы живем. Есть очень много информации, манипуляций в информационном пространстве, но мне кажется очевидным, что желательно вакцинироваться можно скорее", - сказал Жадан.

"Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность", - написал Жадан в фейсбуке.

Напомним, что несколько дней назад вакцину от коронавируса получил глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук).

Вакцинация в Украине находится на начальной стадии и прививки предназначены только медицинским работникам и военным. Но поскольку из одного открытого флакона можно прививать 10 человек и набрать такую группу не всегда удается, а хранение вакцины после открытия ограничено несколькими часами, в Минздраве позволили колоть остаточные дозы вакцины общественным и культурным деятелям.

Их вакцинируют публично, чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей.

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