Под Офисом президента устроили акцию в поддержку Стерненко

Участники митинга забросали здание файерами и облили краской.

Под Офисом президента устроили акцию в поддержку Сергея Стерненко
Фото: Общественное

Под Офисом президента на улице Банковой в субботу вечером устроили масштабную акцию в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора. Его признали виновным в разбое и незаконном обращении с оружием, но сам Стерненко считает дело политическим расправой.

Мероприятие под названием "Не слышишь? Увидишь" приурочено ко дню рождения Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет.

Участники митинга с файерами, дымовыми шашками и петардами потребовали отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Здание Офиса президента облили красной краской.

Напомним, 23 февраля суд признал Сергея Стерненко виновным в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича, которое якобы произошло в 2015 году.

Стерненко назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца, но пока приговор не вступил в законную силу, поскольку на него была подана апелляция.

Тюремный срок дали по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), но освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

По решению суда Стерненко находится под стражей. Адвокаты просили отпустить их подзащитного на поруки, но 19 марта судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова не удовлетворила это ходатайство.

Приговор Стерненко оспаривают в апелляционном суде, рассмотрение дела ожидается в апреле.

Вместе со Стерненко аналогичный приговор за разбойное нападение получил его соратник Руслан Демчук.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
В Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человекВ Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человек
Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"
Блок рекламы


Похожие новости
В Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в НацбанкеВ Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в Нацбанке
Одесский суд оставил Стерненко под стражейОдесский суд оставил Стерненко под стражей
Сын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президентаСын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президента
Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президентаДубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президента
47% украинцев считают, что личностные качества Зеленского не соответствуют должности президента, - опрос47% украинцев считают, что личностные качества Зеленского не соответствуют должности президента, - опрос
В Офисе президента ожидают рост ВВП более 5% в 2021 годуВ Офисе президента ожидают рост ВВП более 5% в 2021 году
Рада направила в КС законопроект о закреплении в Конституции права президента на назначение директоров НАБУ и ГБРРада направила в КС законопроект о закреплении в Конституции права президента на назначение директоров НАБУ и ГБР
Рада направит в Конституционный суд законопроект о расширении полномочий президента для назначения глав НАБУ и ГБРРада направит в Конституционный суд законопроект о расширении полномочий президента для назначения глав НАБУ и ГБР
В Боливии задержали экс-временного президента страны Жанин АньесВ Боливии задержали экс-временного президента страны Жанин Аньес
Зеленский пригласил президента Австрии в Украину на День НезависимостиЗеленский пригласил президента Австрии в Украину на День Независимости
Последние новости
Подгружаем последние новости