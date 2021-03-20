Под Офисом президента устроили акцию в поддержку Стерненко

Под Офисом президента на улице Банковой в субботу вечером устроили масштабную акцию в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора. Его признали виновным в разбое и незаконном обращении с оружием, но сам Стерненко считает дело политическим расправой.

Мероприятие под названием "Не слышишь? Увидишь" приурочено ко дню рождения Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет.

Участники митинга с файерами, дымовыми шашками и петардами потребовали отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Здание Офиса президента облили красной краской.

Напомним, 23 февраля суд признал Сергея Стерненко виновным в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича, которое якобы произошло в 2015 году.

Стерненко назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца, но пока приговор не вступил в законную силу, поскольку на него была подана апелляция.

Тюремный срок дали по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), но освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

По решению суда Стерненко находится под стражей. Адвокаты просили отпустить их подзащитного на поруки, но 19 марта судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова не удовлетворила это ходатайство.

Приговор Стерненко оспаривают в апелляционном суде, рассмотрение дела ожидается в апреле.

Вместе со Стерненко аналогичный приговор за разбойное нападение получил его соратник Руслан Демчук.