Штраф до 8500 гривен: за нарушение правил самоизоляции хотят наказывать материально

За нарушение правил самоизоляции в связи с коронавирусом украинцев предлагают наказывать гривной. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий штраф на нарушение режима самоизоляции. Если его проголосуют, то украинцы могут поплатиться за свое легкомыслие суммой до 8500 гривен.

Законопроект под номером 4540, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает штрафные санкции для нарушителей режима обсервации и самоизоляции. Штраф за такие нарушения – вынужденная мера, к которой придется прибегнуть, чтобы заставить украинцев ответственно относиться к здоровью других людей.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Ирины Садовяк, некоторые больные коронавирусом, переносящие болезнь в легкой или бессимптомной форме, легкомысленно относятся к своему заболеванию и откровенно пренебрегают здоровьем окружающих. Ведь, несмотря не легкое течение болезни, они являются переносчиками инфекции, которая может стать смертельной для тех, с кем они контактируют.

Законопроектом предусмотрено, что нарушение режима обсервации или самоизоляции, которое не привело к распространению особо опасной болезни (очевидно речь идет не только о COVID-19) будет наказываться штрафом от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В конкретных цифрах это будет от 3400 до 8500 гривен.