Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма

Украина надеется, что в Германии установят памятник украинским жертвам нацизма.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по результатам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Бундестага Вольфганга Шойбле, которая состоялась в Берлине 19 марта.

Глава правительства поблагодарил депутатов Бундестага за прошлогоднее принятие резолюции о создании в Берлине Центра документации, посвященного истории национал-социалистической оккупации.

"Надеемся, что будет поддержана наша просьба о строительстве отдельного памятника в память о миллионах украинцев, погибших во время Второй мировой войны", - сказал Шмыгаль.

Он поблагодарил Шойбле и депутатов Бундестага за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и напомнил о геополитических угрозах "Северного потока-2".

Кроме того, премьер-министр выразил надежду, что Германия будет выполнять активную роль в вопросе деоккупации Крыма, в частности в рамках новой инициативы "Крымская платформа".

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что украинский народ сделал огромный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне и напомнил, что в ней погибли 8 миллионов украинцев.