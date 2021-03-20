Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма

В годы Второй мировой войны погибли миллионы украинцев.

Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма
Фото: kmu.gov.ua

Украина надеется, что в Германии установят памятник украинским жертвам нацизма.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по результатам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Бундестага Вольфганга Шойбле, которая состоялась в Берлине 19 марта.

Глава правительства поблагодарил депутатов Бундестага за прошлогоднее принятие резолюции о создании в Берлине Центра документации, посвященного истории национал-социалистической оккупации.

"Надеемся, что будет поддержана наша просьба о строительстве отдельного памятника в память о миллионах украинцев, погибших во время Второй мировой войны", - сказал Шмыгаль.

Он поблагодарил Шойбле и депутатов Бундестага за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и напомнил о геополитических угрозах "Северного потока-2".

Кроме того, премьер-министр выразил надежду, что Германия будет выполнять активную роль в вопросе деоккупации Крыма, в частности в рамках новой инициативы "Крымская платформа".

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что украинский народ сделал огромный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне и напомнил, что в ней погибли 8 миллионов украинцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
В Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человекВ Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человек
Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантинМинздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантин
Шмыгаль заявил о "попытках монопольных сговоров и манипуляций" в ценообразовании на продуктыШмыгаль заявил о "попытках монопольных сговоров и манипуляций" в ценообразовании на продукты
Виталий Кличко открыл памятник Тарасу Шевченко во ФлоренцииВиталий Кличко открыл памятник Тарасу Шевченко во Флоренции
Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей субсидийШмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей субсидий
МИД инициировало установление мирового рекорда по количеству памятников ШевченкоМИД инициировало установление мирового рекорда по количеству памятников Шевченко
В ЕС назвали Германию главной мишенью роSSийской дезинформацииВ ЕС назвали Германию главной мишенью роSSийской дезинформации
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
В Донецкой области начали восстанавливать теплоснабжение, - ШмыгальВ Донецкой области начали восстанавливать теплоснабжение, - Шмыгаль
Шмыгаль заявил, что не видит "острых причин" для увольнения Коболева из "Нафтогаза"Шмыгаль заявил, что не видит "острых причин" для увольнения Коболева из "Нафтогаза"
Принятие закона о НАБУ является одним из ключевых вопросов МВФ к Украине, - ШмыгальПринятие закона о НАБУ является одним из ключевых вопросов МВФ к Украине, - Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости