?На Донбассе около Шумов погиб украинский военный

В субботу, 20 марта, возле поселка Шумы погиб украинский военный. Этот населенный пункт находится между оккупированной Горловкой и свободным Торецким.

О гибели военного сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" в фейсбуке.

Военнослужащий, имя которого пока не сообщается, получил огнестрельное ранение, от которого скончался во время эвакуации в госпиталь.

"Сегодня, 20 марта, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Украинская армия теряет бойцов третий день подряд.

19 марта около Водяного вследствие минометного обстрела погиб младший сержант Андрей Грабарь (1995 г.р.) из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Фото: facebook.com/mykoda

18 марта около Пивденного погиб младший сержант Виктор Пасека (1965 г.р.) из 10-й горной штурмовой бригады.