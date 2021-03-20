Турция вышла из Стамбульской конвенции, женщины призывают к демонстрациям

С начала года в стране убито 77 женщин, в прошлом году - не менее 409.

Турция вышла из Стамбульской конвенции - основополагающего европейского договора "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями", подписанного 10 лет назад. В ответ женщины призвали выходить на митинги.

Как пишет Радио Свобода, соответствующий Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 20 марта.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала это решение "разрушительным".

Фото: ЕРА/UPG

"Этот шаг является огромным препятствием для этих усилий и, что более печально - ставит под угрозу защиту женщин в Турции, во всей Европе и за ее пределами", - сказала она.

Стамбульская конвенция предусматривает, что мужчины и женщины имеют равные права, она обязывает государственные органы принимать меры для предотвращения гендерного насилия в отношении женщин, защиты жертв и судебного преследования виновных.

Фото: ЕРА/UPG

Некоторые официальные лица из партии Эрдогана, ориентированной на ислам, выступают за пересмотр соглашения, утверждая, что оно поощряет развод и подрывает традиционную семью, что, по их словам, противоречит консервативным ценностям страны. Критики также утверждают, что договор "пропагандирует гомосексуальность" из-за использования таких категорий, как пол, сексуальная ориентация и гендерная идентичность.

Фото: ЕРА/UPG

В Турции растет разжигание ненависти, в частности, со стороны министра внутренних дел, который в своем твиттере назвал ЛГБТ-людей "извращенцами".

Женские движения и их союзники митинговали за сохранение конвенции, срочно призвали к демонстрациям по всей стране 20 марта под лозунгом "Отмените решение, примените договор".

Фото: ЕРА/UPG

По информации правозащитных групп, в Турции растет насилие в отношении женщин и количество убийств. Согласно данным We Will Stop Femicide Platform, с начала года в стране убито 77 женщин, в прошлом году - не менее 409.

Министр Турции по вопросам семьи, труда и социальной политики написал в Твиттере, что права женщин по-прежнему защищены турецким законам, а судебная система "достаточно динамична и сильна", чтобы принимать новые постановления.

Турция была первой страной, которая подписала конвенцию в 2011 году. Закон вступил в силу в 2014 году, и в конституции Турции говорится, что международные соглашения имеют сила закона.

Фото: ЕРА/UPG

Некоторые юристы утверждают, что договор все еще действует, утверждая, что президент не может выйти из него без одобрения парламента, который ратифицировал его в 2012 году. Однако Эрдоган получил широкие полномочия после своего переизбрания в 2018 году, положив начало переходу Турции от парламентской к президентской форме правления.

Напомним, среди тех, кто не ратифицировал Стамбульскую конвенцию - Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина. В Польше конвенция была ратифицирована в 2015 году. Но в июле 2020 года Министр юстиции Збигнев Зебро призвал начать процесс выхода Польши из этого соглашения.

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