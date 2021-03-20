Турция вышла из Стамбульской конвенции, женщины призывают к демонстрациям
С начала года в стране убито 77 женщин, в прошлом году - не менее 409.
Турция вышла из Стамбульской конвенции - основополагающего европейского договора "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями", подписанного 10 лет назад. В ответ женщины призвали выходить на митинги.
Как пишет Радио Свобода, соответствующий Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 20 марта.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала это решение "разрушительным".
"Этот шаг является огромным препятствием для этих усилий и, что более печально - ставит под угрозу защиту женщин в Турции, во всей Европе и за ее пределами", - сказала она.
Стамбульская конвенция предусматривает, что мужчины и женщины имеют равные права, она обязывает государственные органы принимать меры для предотвращения гендерного насилия в отношении женщин, защиты жертв и судебного преследования виновных.
Некоторые официальные лица из партии Эрдогана, ориентированной на ислам, выступают за пересмотр соглашения, утверждая, что оно поощряет развод и подрывает традиционную семью, что, по их словам, противоречит консервативным ценностям страны. Критики также утверждают, что договор "пропагандирует гомосексуальность" из-за использования таких категорий, как пол, сексуальная ориентация и гендерная идентичность.
В Турции растет разжигание ненависти, в частности, со стороны министра внутренних дел, который в своем твиттере назвал ЛГБТ-людей "извращенцами".
Женские движения и их союзники митинговали за сохранение конвенции, срочно призвали к демонстрациям по всей стране 20 марта под лозунгом "Отмените решение, примените договор".
По информации правозащитных групп, в Турции растет насилие в отношении женщин и количество убийств. Согласно данным We Will Stop Femicide Platform, с начала года в стране убито 77 женщин, в прошлом году - не менее 409.
Министр Турции по вопросам семьи, труда и социальной политики написал в Твиттере, что права женщин по-прежнему защищены турецким законам, а судебная система "достаточно динамична и сильна", чтобы принимать новые постановления.
Турция была первой страной, которая подписала конвенцию в 2011 году. Закон вступил в силу в 2014 году, и в конституции Турции говорится, что международные соглашения имеют сила закона.
Некоторые юристы утверждают, что договор все еще действует, утверждая, что президент не может выйти из него без одобрения парламента, который ратифицировал его в 2012 году. Однако Эрдоган получил широкие полномочия после своего переизбрания в 2018 году, положив начало переходу Турции от парламентской к президентской форме правления.
Напомним, среди тех, кто не ратифицировал Стамбульскую конвенцию - Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина. В Польше конвенция была ратифицирована в 2015 году. Но в июле 2020 года Министр юстиции Збигнев Зебро призвал начать процесс выхода Польши из этого соглашения.