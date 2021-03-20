В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным

В Днепре предлагают для некоторых граждан сделать вызов кареты скорой помощи не просто платным, а дорогим удовольствием. Речь идет об определенной категории пациентов центров экстренной медицины.

С требованием заставить платить за приезд бригады медиков выступил Радий Шевченко, который занимает пост руководителя Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф. Медик полагает, что лица в состоянии алкогольного опьянения или получившие травмы в состоянии опьянения должны оплачивать медицинскую помощь.

По мнению Радия Шевченко, пациенты данной категории очень часто ведут себя с приехавшими на вызов медиками неадекватно и даже агрессивно, а многих травм они могли бы избежать, если бы держали себя в руках и не пили слишком много спиртного.

«Я требовал и продолжаю требовать санкций касательно граждан, которые пьяные вызывают «скорую». Либо, если «скорые» выезжают к людям с травмами в результате употребления большого количества алкоголя. Такие вызовы должны оплачиваться непосредственно пострадавшими и в крупном размере, чтобы подобных случаев было меньше», – заявил Радий Шевченко.

Кроме того, Директор Центра обратился ко всем жителям Днепропетровской области с рекомендацией не злоупотреблять спиртосодержащими напитками.