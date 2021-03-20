В ВСУ коронавирусом заболел еще 191 военный

В пятницу, 19 марта, в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 191 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек.

По состоянию на 20 марта в украинской армии ковидом болеет 1 980 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 17 292 человека, летальных случаев - 52. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 528 человек.

Кроме того, с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 11 104 человека получили 1 дозу вакцины.

Из них 1 714 - военные медики. За минувшие сутки против COVID-19 привиты 882 человека.