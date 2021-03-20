Глава Еврокомиссии вновь пригрозила AstraZeneca приостановлением экспорта вакцины

В первом квартале 2021 года компания поставила в Европу лишь 30% обещанного объема продукции.

Глава Еврокомиссии вновь пригрозила AstraZeneca приостановлением экспорта вакцины
Фото: facebook/Руслан Марцінків

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности приостановить экспорт антиковидной вакцины фармацевтического концерна AstraZeneca за невыполнение компанией обязательств по поставкам.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на интервью еврочиновницы изданию группы Funke.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала вы должны выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", - заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК упрекнула в том, что компания в первом квартале 2021 года поставила в Европу лишь 30% обещанного объема продукции.

Отметим, Фон дер Ляйен еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины.

18 марта она сообщила, что в адрес AstraZeneca отправлено официальное письмо о проблемах с поставками вакцины. "Мы хотим запустить структурированный процесс для урегулирования спорных вопросов. В договорах содержатся некоторые неясности, и это - лучший способ устранить их", - сказала она в интервью итальянской газете La Repubblica.

Напомним, Страны Европы снова начали использовать вакцину AstraZeneca, после того как Европейское агентство по лекарственным средствам признало ее "безопасной и эффективной", не найдя связи между прививками и возникновением тромбов.

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