В МИД назвали указ Путина о лишении украинцев прав на землю в Крыму юридически неправомочным

По состоянию на апрель 2020 года 11 тысяч участков на полуострове принадлежали иностранцам, большинство - украинцам.

20 марта 2021 года вступил в силу Указ президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы не могут владеть землей в большинстве районов аннексированного Россией Крыма.

Как пишет РБК, документ, который Путин подписал в марте 2020 года, запрещает владеть землей на приграничных территориях "иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам".

Ограничения ввели, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке, Севастополе. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Отметим, по состоянию на апрель 2020 года 11 тысяч участков на полуострове принадлежали иностранцам, большинство - украинцы.

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал этот документ юридически неправомочным.

Указ президента РФ про заборону українцям володіти землею в #Крим ’у юридично нікчемний. Після відновлення суверенітету нашої держави на півострові порушені права законних власників будуть відновлені. Коментар ? https://t.co/QEB0pQjLAB #КримськаПлатформа — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 20, 2021

"Указ президента РФ о запрете украинцам владеть землей в Крыму юридически неправомочен. После восстановления суверенитета нашего государства на полуострове нарушенные права законных владельцев будут восстановлены", - написал он в Твиттере.

"В худших традициях своих исторических предшественников руководство РоSSии фактически продолжает русифицировать Крым. Указ Президента РФ № 201 юридически неправомочен и не будет иметь правовых последствий для Украины", - отметил Николенко в комментарии Радио Свобода.

Он добавил, что РоSSия продолжает пренебрегать основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Действия Кремля, отметил Николенко, не останутся без должной оценки международного сообщества.