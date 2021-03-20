Sea Breeze-2021: привлекут более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2

План, формат, состав участников и вопросы логистики украинско-американских учений обсудили на конференции в Одессе.

В 2021 году многонациональные учения “Си Бриз – 2021” состоятся летом в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях.

Об этом шла речь на главной конференции по планированию украинско-американских учений в Одессе, пишет АрміяInform.

Как сообщил заместитель командующего Военно-морских сил ВСУ, капитан 1 ранга Алексей Доскато, целью конференции было окончательное согласование плана и формата проведения учений, определение состава участников и проработка вопросов логистики.

Фото: armyinform.com.ua

По его словам, военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой. К обучению привлекут 29 стран-членов НАТО и партнеров.

"В этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности, из состава морской пехоты Украины и США , большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируем привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных Сил ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также беспилотные авиационные комплексы", - отметил Доскато.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

К морскому компоненту будут привлекаться более 30 единиц кораблей, катеров и судов от ВМС Украины, морской охраны Государственной пограничной службы Украины, ВМС США и других стран.

На протяжении учений корабли будут выполнять задачи по поиску и уничтожению подводных лодок совместно с морской и патрульной авиацией, отрабатывать проведение эмбарговых операций и перехвата судов-нарушителей.

Фото: armyinform.com.ua

Кроме того, будет организовано обеспечение досмотра подозрительных судов, охрана морских линий коммуникаций и сопровождение важных грузов и конвоев, проведение десантных операций.

Фото: armyinform.com.ua

Во время обучения основное внимание будет сосредоточено на отработке взаимной совместимости и совместном выполнении задач с партнерами в соответствии со стандартами НАТО. Также в море будут выполнены практические артиллерийские стрельбы и отработаны меры противовоздушной обороны.

"Особенностью учений станет использование ударного оперативно-тактического беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 Воздушных Сил ВС Украины, который будет выполнять различные задачи при проведении учений", - сообщил капитан.

Отметим, в прошлом году целью учений "Си Бриз" было повышение уровня совместимости подразделений ВМС ВС Украины, ВМС США , стран НАТО и государств-партнеров во время выполнения общих задач для поддержания морской региональной безопасности и обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

Учения «Си Бриз» - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украина и США .

Напомним, в Черное море направляется американский ракетный эсминец типа "Arleigh Burke" - USS Thomas Hudner (DDG-116). На сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля НАТО: крейсер, 2 фрегата и эсминец.