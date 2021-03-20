В Черное море направляется американский ракетный эсминец

По состоянию на сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля НАТО.

В Черное море направляется американский ракетный эсминец типа "Arleigh Burke" - USS Thomas Hudner (DDG-116).

Об этом руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко написал в соцсети Facebook.

В 8:20 20 марта эсминец проходил через пролив Дарданеллы.

Фото: Facebook-страница Андрея Клименко

"Это корабль одной из новых модификаций этого типа - он введен в эксплуатацию 1 декабря 2018 года. Имеет на вооружении до 74 крылатых ракет «Стандарт-2» или «Стандарт-3», 24 ракеты (6 ? 4) Си Спэрроу", - отметил Клименко.

Таким образом, на сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля НАТО: крейсер, 2 фрегата и эсминец.

Фото: Facebook-страница Андрея Клименко

"Подобная концентрация наблюдалась в июле 2017 года, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621 )", - добавил руководитель проекта.

Напомним, в феврале-марте в Черном море под командованием ВМС Румынии прошли учения НАТО Poseidon- 21. К учениям были привлечены военные Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

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