По состоянию на сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля НАТО.

В Черное море направляется американский ракетный эсминец типа "Arleigh Burke" - USS Thomas Hudner (DDG-116).

Об этом руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко написал в соцсети Facebook.

В 8:20 20 марта эсминец проходил через пролив Дарданеллы.

Фото: Facebook-страница Андрея Клименко

"Это корабль одной из новых модификаций этого типа - он введен в эксплуатацию 1 декабря 2018 года. Имеет на вооружении до 74 крылатых ракет «Стандарт-2» или «Стандарт-3», 24 ракеты (6 ? 4) Си Спэрроу", - отметил Клименко.

Таким образом, на сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля НАТО: крейсер, 2 фрегата и эсминец.

Фото: Facebook-страница Андрея Клименко

"Подобная концентрация наблюдалась в июле 2017 года, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621 )", - добавил руководитель проекта.