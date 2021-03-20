РоSSийский суд оставил под стражей крымскотатарского активиста Ибрагимова
25 марта состоится рассмотрение уголовного дела активиста по существу.
Военный апелляционный суд Власихи (Московская область РоSSии) продлил на полгода меру пресечения для крымскотатарского активиста Исмета Ибрагимова.
Об этом пишет портал "Крымская солидарность".
Активист останется под арестом до 1 июля 2021 года.
Адвокат Айдер Азаматов настаивал на отсутствии оснований держать Ибрагимова в следственном изоляторе вдали от семьи и просил применить к нему Женевскую конвенцию - о защите гражданского населения во время войны, как к гражданину Украины.
Суд начался с опозданием, процесс велся через видеконференцию - судья находился во Власихе, адвокат с переводчиком - в Крымском гарнизонном военном суде, а Ибрагимов - в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.
Также при рассмотрении Ибрагимов выдвинул ходатайство об освобождении от обязанностей адвоката по назначению, которое суд удовлетворил.
Адвокат добавил, что 25 марта в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону состоится рассмотрение уголовного дела активиста по сути, подсудимый будет присутствовать в зале вместе со своим адвокатом.
Перед началом процесса Азматов сумел немного пообщаться с подзащитным, который рассказал ему, что при перевозке из Крыма в Краснодар его держали в спецчасти - помещении 1,5 на 3 метра, где находились два человека, что является грубым нарушением.
В СИЗО он находится с 6 февраля. Сейчас Ибрагимов на карантине, поскольку во время этапирования переболел острой респираторной вирусной инфекцией. Подсудимый сообщает, что чувствует себя нормально и попросил устроить ему встречу с генконсулом Украины.
Напомним, 7 июля 2020 года после нескольких обысков в различных районах Крыма сотрудники ФСБ задержали крымских татар по делу о причастности к политической исламской партии "Хизб ут-Тахрир", среди которых был и Исмет Ибрагимов.
Его обвиняют в организации деятельности партии, которая в РоSSии запрещена с 2003 года. На территории Украины и большинства стран мира организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств.