РоSSийский суд оставил под стражей крымскотатарского активиста Ибрагимова

25 марта состоится рассмотрение уголовного дела активиста по существу.

РоSSийский суд оставил под стражей крымскотатарского активиста Ибрагимова
Ісмет Ібрагімов
Фото: crimean-solidarity.org

Военный апелляционный суд Власихи (Московская область РоSSии) продлил на полгода меру пресечения для крымскотатарского активиста Исмета Ибрагимова.

Об этом пишет портал "Крымская солидарность".

Активист останется под арестом до 1 июля 2021 года.

Адвокат Айдер Азаматов настаивал на отсутствии оснований держать Ибрагимова в следственном изоляторе вдали от семьи и просил применить к нему Женевскую конвенцию - о защите гражданского населения во время войны, как к гражданину Украины.

Суд начался с опозданием, процесс велся через видеконференцию - судья находился во Власихе, адвокат с переводчиком - в Крымском гарнизонном военном суде, а Ибрагимов - в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

Также при рассмотрении Ибрагимов выдвинул ходатайство об освобождении от обязанностей адвоката по назначению, которое суд удовлетворил.

Адвокат добавил, что 25 марта в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону состоится рассмотрение уголовного дела активиста по сути, подсудимый будет присутствовать в зале вместе со своим адвокатом.

Перед началом процесса Азматов сумел немного пообщаться с подзащитным, который рассказал ему, что при перевозке из Крыма в Краснодар его держали в спецчасти - помещении 1,5 на 3 метра, где находились два человека, что является грубым нарушением.

В СИЗО он находится с 6 февраля. Сейчас Ибрагимов на карантине, поскольку во время этапирования переболел острой респираторной вирусной инфекцией. Подсудимый сообщает, что чувствует себя нормально и попросил устроить ему встречу с генконсулом Украины.

Напомним, 7 июля 2020 года после нескольких обысков в различных районах Крыма сотрудники ФСБ задержали крымских татар по делу о причастности к политической исламской партии "Хизб ут-Тахрир", среди которых был и Исмет Ибрагимов.

Его обвиняют в организации деятельности партии, которая в РоSSии запрещена с 2003 года. На территории Украины и большинства стран мира организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств.

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