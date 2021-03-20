Аваков о заявлении Байдена: Путин - убийца, это для нас не вопрос

"Мы должны думать о том, как не допустить, чтобы эта бешеная собака прорвалась к нам в Украину".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин - убийца.

"Мы получили ответ в 2014 году - по данным ООН , на Донбассе погибли 13 200 человек, в том числе - более 3 тысяч мирных жителей. По нашим данным - значительно больше. Они все остались бы живы, если бы Путин не ввел туда свои пророSSийские банды. Путин - убийца, это для нас не вопрос", - заявил он в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

На вопрос, могут ли слова Байдена означать новую холодную войну, он отметил, что может быть "холодная война" между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин.

"Я думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины, и мы должны быть к этому готовы, потому что в этой игре Путин со своим трансформируемым сознанием может начать еще одну авантюру, которая будет нам стоить дорого", - добавил Аваков.

Министр отметил, что Украина должна быть к этому готова и будет готова.

"Есть такая фраза - принцип уважения к жизни. Мы можем критиковать то, что происходит в США и других странах, но есть стандарт западной цивилизации - уважение к человеческой жизни, я не чувствую у Путина этой дефиниции. Это то, что страшно, это то, что нас с ним разделяет. Мы должны думать о том, как не допустить, чтобы эта бешеная собака прорвалась к нам в Украину", - подытожил он.

Напомним, 17 марта на телеканале ABC вышло интервью президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома также сообщил, что его роSSийского визави ожидают последствия, если будет доказано вмешательство РоSSии в американские выборы 2020 года.

После этого РоSSия вызвала своего посла в США на консультации в Москву.

18 марта, в ответ на слова об "убийце" Путин пожелал Джо Байдену здоровья. Позже президент РоSSии предложил Байдену дискуссию в "прямом эфире".